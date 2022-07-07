Тегеран, , 10:01 — REGNUM 6 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выразил поддержку Исламской Республикой безопасности и стабильности в Узбекистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

В телефонном разговоре с исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Имамовичем Норовым иранский дипломат заявил, что Исламская Республика Иран не приемлет, чтобы единство Узбекистана было запятнано.

«Благодаря усилиям, приложенным обеими сторонами, двусторонние отношения развиваются», — отметил Амир Абдоллахиан.

Он подчеркнул, что в ближайшее время Узбекистан посетит спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф.

Между тем, Норов высоко оценил принципиальную позицию Ирана в отношении последних событий в Узбекистане и поддержку единства в этой стране, заявив, что процесс конституционной реформы начался, а президент Шавкат Мирзиеев уже обсудил этот вопрос с узбекским народом.