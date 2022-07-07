Тегеран, , 11:00 — REGNUM Юные иранские спортсмены по греко-римской борьбе завоевали три золотые, а также одну серебряную и бронзовую медали на чемпионате Азии по борьбе в Бахрейне 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 июля.

Борьба

Пять драгоценных медалей сборной Ирана были завоеваны 5 июля, в первый день азиатских соревнований, во время матчей первых пяти весовых категорий в столице Бахрейна (Манама).

В весе 55 кг Араш Негахдари, в весовой категории 63 кг Иман Мохаммади и в весе до 130 кг Фардин Хедаяти завоевали золотые медали, иранский борец Масуд Кавуси в весе до 77 кг заполучил серебряную медаль, а в весе 78 кг Али Абеди завоевал бронзовую медаль.

Матчи в весовых категориях до60,67,72, 82 и 97 кг состоялись позднее 6 июля.