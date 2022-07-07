Пекин, , 04:12 — REGNUM Согласно статистике Министерства общественной безопасности КНР, к концу июня в Китае на дорогах появилось в общей сложности 10,01 млн электромобилей, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

Электромобиль Tesla ecomotors.ru

По данным министерства, по состоянию на июнь в стране было задействовано около 406 млн автотранспортных средств и 492 млн водителей автотранспортных средств.

В течение первой половины 2022 года было зарегистрировано около 2,2 млн электромобилей, достигнув нового максимума с увеличением более чем на 1,1 млн в годовом исчислении. На их долю приходится почти 20% всех регистраций новых автомобилей.

По состоянию на июнь 81 китайский город преодолел порог в 1 млн автомобилей на дорогах, что на 7 городов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 37 городов преодолели порог в 2 млн и 20 городов преодолели порог в 3 млн. В частности, количество автомобилей в Пекине превысило 6 млн, за ними следуют Чэнду и Чунцин с 5 млн на дорогах, сообщило министерство.