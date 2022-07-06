Панама, 7 июля, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Всеобщая трехдневная забастовка против роста стоимости жизни и повышения цен на топливо в Панаме была объявлена несколькими профсоюзами преподавателей. Об этом по итогам съезда организаций сообщил генеральный секретарь профсоюза Asoprof Фернандо Абрего, передает телеканал TVN.

Станислав Ленц. Забастовка. 1910

По его словам, акция может быть продлена. Участники акции протеста ранее выдвинули список из 32 антикризисных мер, касающихся в том числе заморозки цен на продовольствие и топливо, мер по борьбе с безработицей, поддержки систем образования и здравоохранения, а также введения ряда социальных выплат.

Забастовку решили начать, поскольку правительство проигнорировало эти требования. В рамках протестов к преподавателям присоединились профсоюз транспортной компании MiBus и Единый союз строителей. Кроме того, протестующих поддержали студенты, крестьяне и представители коренных народов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в Эквадоре вспыхнули протесты представителей коренных народов, выступивших против социально-экономической политики эквадорских властей. Через две недели правительство заключило соглашение с лидерами протестных групп.

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