Москва, , 02:23 — REGNUM Из-за действующего до 1 октября 2022 года федерального моратория на возбуждение банкротных производств банку «Авангард» вернули соответствующий иск, адресованный ООО «Авангард Финанс», которым ранее владел банк. Возвращение иска не препятствует повторной его подаче за сроками моратория, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Суд уточнил, что ответчик «не относится к категории должников, в отношении которых не применяются положения о введении моратория», потому заявление подлежит возврату.

Напомним, основанием для обращения в суд была заявлена задолженность в общем размере более 1 млрд рублей, из которых 989 млн рублей пришлось на долг, а оставшаяся часть на неустойки. Банкротный иск подали в июне 2022 года, мораторий начал действовать 1 апреля.