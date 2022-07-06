Вашингтон, 7 июля, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Статуса ключевого союзника Вашингтона вне блока НАТО намерен лишить Афганистан президент США Джозеф Байден. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«Настоящим я уведомляю вас о своём намерении отозвать статус Афганистана в качестве одного из крупнейших союзников США вне НАТО», — сказано в письме-уведомлении главы Белого дома, адресованном лидерам обеих палат Конгресса США.

Афганистан был признан американской стороной основным союзником вне блока НАТО в 2012 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Афганистана в пришедшем к власти в стране правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки призвал США встать на путь взаимодействия и сотрудничества, а не оказывать давление.