Яунде, 7 июля, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Двух боевиков террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали в Крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает пресс-служба камерунских вооруженных сил.

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Сообщается, что в районе Туфу проводилась войсковая операция против террористов. Военным удалось устроить засаду и ликвидировать боевиков, планировавших напасть на одну из деревень. В ходе перестрелки двое террористов были ликвидированы, о других потерях не сообщается. При этом отмечается, что вооруженные группировки стали чаще совершать нападения на мирных жителях в этом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня группа террористов напала на военнослужащих армии Камеруна в Крайнесеверном регионе страны. В результате боя один военнослужащих погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Одного из террористов удалось ликвидировать.