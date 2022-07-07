Бишкек, , 00:51 — REGNUM Первые три иностранные компании, которые предоставляют интернет-услуги в Киргизии, согласились платить налог на добавленную стоимость. Об этом сообщили в налоговом ведомстве республики 6 июля.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Компании Яндекс Go, Megogo и Xsolla прошли удаленную регистрацию в электронном сервисе государственной налоговой службы Киргизии и теперь будут отчислять в бюджет страны 12% от суммы реализованных услуг.

Напомним, что киргизские власти обязали платить так называемый «налог на Google» все иностранные компании, оказывающие на территории Киргизии услуги в электронной форме без использования доменного имени или IP-адреса, зарегистрированного в республике.

Читайте также: В «тени» находится от 23 до 40% экономики Киргизии