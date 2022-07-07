Амстердам, , 00:30 — REGNUM Нидерландские фермеры привезли танк на митинг против ужесточения мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Об этом сообщил 6 июня в своем микроблоге голландский журналист Кин Бексте.

Нидерланды (сс) hanspetersmits

Он опубликовал видеозапись, на которой видно как танк съезжает с платформы полуприцепа, на котором его привезли к месту проведения акции. Ее участники решили выразить несогласие с экологической политикой нидерландского правительства.

Фермеры считают, что деятельность властей по ограничению выбросов вредных веществ может привести к банкротству большинства сельскохозяйственных предприятий, а также к существенному сокращению поголовья скота.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в голландском городе Херенвен полиция открыла стрельбу по автоколонне из протестующих фермеров, которая пыталась объехать силовиков.

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