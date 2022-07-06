Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Комедийный фильм"Клерки 3» покажут в 700 кинотетарх США с 13–15 сентября 2022 года. Информация об этом 6 июля появилась на сайте картины вместе с трейлером.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

В главных ролях выступят актеры из прошлых частей. Сюжет фильма будет разворачиваться вокруг Рэндала Грейвса (Джефф Андерсон), пережившего почти смертельный сердечный приступ, который вместе с Данте Хиксом (Брайан О’Хэллоран) снимет фильм о том, как они работали в магазине продуктов Quick Stop.

Первая часть «Клерков» вышла в 1994 году, она рассказывает о двух продавцах супермаркета Данте Хиксе и Рэндале Грейвсе. Режиссером новой части по прежнему является Кевин Смит.