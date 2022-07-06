Минск, , 22:37 — REGNUM Наращивание странами Запада вооруженных сил под предлогом сдерживания угрозы с Востока является подготовкой к ведению военных действий против России и Белоруссии. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин, сообщает БЕЛТА.

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Замначальника белорусского Генштаба предположил, что Польша может самостоятельно принять решение о провоцировании конфликта с Белоруссией, рассчитывая в последующем на задействование механизмов безопасности НАТО.

«В то же время, и это надо понимать прежде всего польскому руководству, польскому народу, что в случае начала конфликта территория Польши с eë военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара. Здесь и центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры», — сказал Косыгин.

Он напомнил о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, который пообещал мгновенный ответ странам Запада в случае нанесения ударов по белорусским объектам в Лунинце, Мозыре, Гомеле и Бресте.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 2 июля заявил, что он отдал военным приказ взять под прицел центры принятия решений в западных столицах.