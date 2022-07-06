Москва, , 21:33 — REGNUM 21-летний фланговый полузащитник молодежной сборной России U21 и московского «Спартака» Даниил Хлусевич сменить клубный игровой номер. Об этом 6 июля сообщило издание «Чемпионат».

Празднование гола Хлусевича

По информации источника, Даниил Хлусевич в следующем сезоне будет выступать за «красно-белых» под 82-м номером.

В прошедшем сезоне Даниил Хлусевич, выступая за тульский «Арсенал» и московский «Спартак», принял участие в 25-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Спартак» выкупил Хлусевича у «Арсенала» 1 января 2022 года за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 21-летнего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.