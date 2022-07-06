Москва, 6 июля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Украина торгует оружием, которое ей поставляют западные страны. Об этом 6 июля заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Причем, если раньше Киев продавал в третьи страны стрелковое оружие и гранатометы, то теперь он торгует тяжелым вооружением по ценам в разы ниже рыночных. Все это создает риски, что западное оружие попадёт в руки террористов, предостерёг генерал.

«Американцы играют с огнем. И в Европе это начали понимать. Украинцы продают уже не только стрелковое оружие и гранатометы, но и гаубицы. Это очень опасное развитие событий с моей точки зрения», — сказал Бужинский.