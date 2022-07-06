Москва, , 20:08 — REGNUM На территории Москвы начался съёмочный процесс комедийного сериала «Друг на час» режиссёра Александра Бойкова. Об этом сообщил портал Film.ru 6 июля.

Съёмки

Предстоящее шоу расскажет о вышедшем на пенсию педиатре, который из-за отсутствия семьи и сбережений решается обратиться к молодому парню, работающему «другом на час». Вскоре после знакомства мужчины отправляются в путешествие, чтобы найти бывшую жену главного героя. Главные роли в сериале исполнят Сергей Шакуров и Борис Дергачёв.

Напомним, премьера «Друга на час» намечена на 2023 год. Показывать сериал будет канал ТНТ.

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