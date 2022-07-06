Вашингтон, 6 июля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Россия, Иран и Китай готовятся к проведению военных учений в Латинской Америке, сообщает 6 июля американское издание Washington Free Beacon со ссылкой на неназванные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По их утверждению, в центре внимания этих совместных манёвров будет Венесуэла.

Отмечается, что это является очевидным признаком желания латиноамериканских стран создать коалицию с Россией, Китаем и Ираном, направленную против США.

Одним из подтверждений такого утверждения указаны действия президента Никарагуа Даниэля Ортеги, который недавно продлил военное соглашение с Россией, позволяющее самолетам и кораблям ВС РФ патрулировать границы страны и проводить совместные военные учения на её территории.

Кроме того, отмечены действия Китая, МИД которого подписал несколько соглашений с Уругваем, Никарагуа и Эквадором, а также активность китайских дипломатов в Аргентине.