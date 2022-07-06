Суражский район, , 17:58 — REGNUM Новый мост через реку Ипуть возводится в Сураже Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе облдумы.

Иосиф Белонович. Строительство моста. 1960 год

Объект возводят в рамках реализации инвестиционного проекта. Мост будет состоять из пяти пролётов и шести опор, под каждой из которых строители забьют 56 свай. Двухполосное сооружение грузоподъёмностью не менее 80 тонн позволит пустить транспортный поток градообразующего предприятия АО «Пролетарий» в обход города.

На строительство моста, благодаря реструктуризации кредитного долга перед федеральным бюджетом из областной казны направлено около 600 млн рублей.