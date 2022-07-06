Донецк, 6 июля 2022, 17:42 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил награды бойцам батальона Народной милиции ДНР «Сомали» за освобождение Мариуполя от украинских нацистов.
Об этом он сообщил 6 июля в своем Telegram-канале.
«Подразделение «Сомали» уже девятый год защищает мирных жителей Донбасса. Его бойцы там, где самые горячие точки, самые тяжелые бои. Сегодня вручил им заслуженные награды за освобождение Мариуполя», — написал Пушилин.
По его словам, бойцы и командиры батальона находятся там, «где во всех смыслах жарко».
Напомним, в итоге этой военной операции от укронацистов был освобожден город Мариуполь — второй по величине город ДНР.
Читайте ранее в этом сюжете: Шольц заявил о начале обучения украинских боевиков применению РСЗО MARS-2