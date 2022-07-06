Донецк, , 17:42 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил награды бойцам батальона Народной милиции ДНР «Сомали» за освобождение Мариуполя от украинских нацистов.

Командир подразделения «Сомали» Вооружённых сил ДНР Михаил Толстых

Об этом он сообщил 6 июля в своем Telegram-канале.

«Подразделение «Сомали» уже девятый год защищает мирных жителей Донбасса. Его бойцы там, где самые горячие точки, самые тяжелые бои. Сегодня вручил им заслуженные награды за освобождение Мариуполя», — написал Пушилин.

По его словам, бойцы и командиры батальона находятся там, «где во всех смыслах жарко».

Напомним, в итоге этой военной операции от укронацистов был освобожден город Мариуполь — второй по величине город ДНР.

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