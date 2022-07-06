Лондон, , 17:42 — REGNUM Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (U. K.’s Competition and Markets Authority) расследует покупку Microsoft компании Activision Blizzard. Информация об этом появилась 6 июля на сайте канала CNBC.

Microsoft (сс) Mike Mozart

Расследование поднимет вопрос — может ли сделка нанести ущерб конкуренции и не приведет ли она к ухудшению качества выпускаемого товара. Следующие две недели управление будет собрать информацию и мнения третьих сторон.

Напомним, что компания Microsoft заключила сделку о покупке студии Activision еще в январе 2022 года за 68,7 млрд долларов. Но официально покупка состоится в начале 2023 года.