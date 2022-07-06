Москва, 6 июля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. 27-летний французский центральный экс-полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен, вступающий на данный момент за «Парму», может продолжить карьеру в России. На футболиста, как сообщает издание 90 Football, претендует московский цСКА,

ФК ЦСКА

За «Парму» Вилан Сиприен выступает с 1 июля 2021 года после перехода из «Ниццы» за 6,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро, а соглашение футболиста с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Вилан Сиприен, выступая за «Нант», принял участие в 24-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.