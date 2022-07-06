Вашингтон, 6 июля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Масс-медийная компания NBCUniversal подала в суд на фирму Jay Kennette Media Group, которая зарегистрировала товарный знак Dunder Mifflin. Об этом 6 июля пишет Deadline.

Цитата из сериала «Офис» Цитата из сериала «Офис»

В NBCUniversal предполагают, что регистрация была мошеннической. В иске говорится, что компания Jay Kennette Media Group и её владелец Джей Кеннетт «построили бизнес, основанный на регистрации товарных знаков, принадлежащих другим лицам», чтобы якобы продавать товарные знаки обратно их законным владельцам или получать прибыль от «запутывания потребителей».

Согласно документам, Jay Kennette Media Group настаивает, что товарный знак Dunder Mifflin был зарегистрирован в Бюро по патентам и товарным знакам США ещё шесть лет назад —чтобы продавать толстовки, рубашки, куртки и другую одежду. Однако в NBCUniversal говорят, что попытка регистрации этого знака была сделана компанией в 2020 году, но тогда заявка была отклонена.

ИА REGNUM напоминает, что Dunder Mifflin — это название вымышленной организации по продаже бумаги и канцелярских товаров из телесериала «Офис». Шоу транслировалось на телеканале NBC (принадлежит NBCUniversal) с 2005 по 2013 годы.