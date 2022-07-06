София, , 15:49 — REGNUM Временный Совет министров Болгарии утвердил постановление об увеличении расходов на нужды минобороны страны. Об этом 6 июля со ссылкой на заявление технического руководителя военного ведомства страны Драгомира Закова сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Закова, для этого из болгарского государственного бюджета будет выделено 100 млн левов ($70 млн).

«Подобные меры позволят в значительной степени повысить зарплату военнослужащих, а также гарантировать выполнение новых армейских контрактов», — отметил, в частности, он. При этом на вопрос, будет ли выполняться указанное положение новым болгарским правительством, исполняющий обязанности главы министерства не отметил.

Напомним, ранее кабмин Болгарии не смог выполнить основных обещаний по дополнительной финансовой и технической поддержке вооруженных сил страны.