София, 6 июля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Временный Совет министров Болгарии утвердил постановление об увеличении расходов на нужды минобороны страны. Об этом 6 июля со ссылкой на заявление технического руководителя военного ведомства страны Драгомира Закова сообщает софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам Закова, для этого из болгарского государственного бюджета будет выделено 100 млн левов ($70 млн).

«Подобные меры позволят в значительной степени повысить зарплату военнослужащих, а также гарантировать выполнение новых армейских контрактов», — отметил, в частности, он. При этом на вопрос, будет ли выполняться указанное положение новым болгарским правительством, исполняющий обязанности главы министерства не отметил.

Напомним, ранее кабмин Болгарии не смог выполнить основных обещаний по дополнительной финансовой и технической поддержке вооруженных сил страны.