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В ДТП с пикапом талибов* в Афганистане пострадали десять боевиков
*талибов — запрещённая в России организация
Кабул,
6 июля 2022, 15:37 — REGNUM В афганской провинции Фарьяб в уезде Ширин Тагаб перевернулся пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего два боевика погибли и десять получили ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».
По данным местных источников, жертвы ДТП принадлежали к подразделению (роте) талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расквартированной в Джумабазаре.
Собеседники издания сообщают, что в последнее время в провинции Фарьяб увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий.
История вопроса
ДТП — это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.