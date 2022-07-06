Стаханов, ЛНР, 6 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Выпущенная 5 июля киевскими боевиками ракета из тактического ракетного комплекса «Точка-У» была сбита силами противовоздушной обороны Луганской Народной Республики (ЛНР) в районе города Стаханов. Об этом 6 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Rorsah-photo Ракетный комплекс «Точка-У»

«05 июля 2022 силами нашей ПВО в районе населённого пункта Стаханов уничтожена ракета тактического ракетного комплекса «Точка-У», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за разлетевшихся фрагментов сбитой ракеты получили повреждения четыре гаража, два автомобиля, а также скутер и велосипеды.

«Жертв и пострадавших нет», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии не хотят оказаться вовлечёнными в конфликт на Украине, поэтому поставок оружия Киеву с венгерской стороны нет.