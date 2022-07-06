Рига, , 15:35 — REGNUM

НАТО

Новая международная военная база постоянных сил НАТО будет находиться на территории Айзкраукльского и Екабпилсского краев (центральная Латвия, примерно 130 км до Риги).

Об этом на специальной пресс-конференции сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он отметил, что место для базы военного альянса выбрано с учетом того, чтобы создать как можно меньше неудобств для населения и по возможности больше пользы для самоуправлений.

Большая часть территории, на которой планируется построить военную базу, принадлежит ГАО Latvijas valsts mezi. Создание новой базы связано с решением на Саммите НАТО об увеличении размещенной в Восточной Европе боевой группы до уровня бригады.

Отмечается, что в настоящее время силы НАТО дислоцированы в Латвии, в основном, на Адажской базе, рядом с которой находится и учебный полигон. Адажская база — самая большая в Латвии. База Национальных вооруженных сил находится также в Риге, а базы ополчения «Земессардзе» — в различных регионах Латвии.

Также военные полигоны имеются в Скрунде (Межайне), Ваболской волости Аугшдаугавского края (Межа Мацкевичи), Алуксненском крае (Лачусилс) и Шкеде Павилостского края.

Численность боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии составляет свыше 1 700 военнослужащих из 11 стран — Албании, Чехии, Испании, Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Северной Македонии и Канады, которая руководит батальоном.