Рига, 6 июля, 2022, 15:33 — ИА Регнум.

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Международный аэропорт «Рига» потерял около 16% транзитных пассажиров с начала СВО на Украине, заявила агентству ЛЕТА председатель правления аэропорта Лайла Одиня.

По ее мнению, сохранение этого потока могло бы вернуть столицу Латвии после двухлетней пандемии коронавируса на один уровень с другими аэропортами Северных стран Европы.

Объемы пассажирских перевозок в аэропорту Риги в настоящее время составляют 70% от результатов 2019 года. «Ожидается, что аналогичная ситуация будет и в ближайшие месяцы. Возможно, мы вырастем примерно на 5%, но пока не достигнем уровня 2019 года», — прогнозирует Одиня.

«В нашем случае, конечно, нужно еще упомянуть о потерянном рынке перевозок в Россию и Украину, а это около 9% от общего количества обслуженных пассажиров», — сообщила Одиня.

Одиня подчеркнула, что в других аэропортах северной Европы это влияние было не столь велико. Например, потеря пассажиров в аэропорту Копенгагена составляет 2-3%.

«Мы больше подвержены влиянию санкций», — сказала Одиня, добавив, что еще в начале пандемии восстановление авиационной отрасли в прибалтийском регионе прогнозировалось лишь в 2024 году.

По ее мнению, на данный момент похоже, что так оно и произойдет.