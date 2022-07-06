Москва, 6 июля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, ужесточающий уголовное наказание за ряд преступлений против безопасности государства, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправками в Уголовный кодекс устанавливается, что к государственной измене также относится переход на сторону противника, под которым понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.

Вводится уголовное наказание за установление и поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны — штраф составит до 1 млн рублей, лишение свободы может составить срок до двух лет.

Устанавливается, что к шпионажу также относится за передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи противнику (под которым понимаются иностранное государство, международная либо иностранная организация, противостоящие Российской Федерации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники) сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов РФ, совершенные в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием России.

Устанавливается уголовное наказание за выезд из Российской Федерации гражданина РФ, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из Российской Федерации заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне, — штраф составит до 500 тыс. рублей, срок — до трех лет.

Вводится уголовная ответственность за незаконные перемещение или пересылку носителей, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, за пределы Российской Федерации — штраф составит до 500 тыс. рублей, лишение свободы предполагается на срок до четырех лет.

Ужесточается уголовная ответственность по статье «Наёмничество». Усиливается наказание за вербовку, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях. Участие наемника в вооруженном конфликте наказывается на срок до семи лет, следует из поправок.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за призывы за действия против безопасности России.