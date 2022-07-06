Страсбург, Франция, 6 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Законодатели Европейского союза проголосовали за включение энергетики, основанной на природном газе и ядерной энергии, в список «устойчивых» видов деятельности, поддержав предложение Еврокомиссии, которое ранее вызвало ожесточенную критику со стороны экологических групп. Об этом 6 июля сообщает Associated Press.

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Поскольку ЕС стремится быть на переднем крае борьбы против глобального изменения климата, это решение может запятнать имидж союза и, как полагают экологи, поставить под сомнение его приверженность достижению климатической нейтральности к 2050 году.

В начале 2022 года Европейская комиссия внесла это предложение в рамках своего плана по созданию климатически устойчивого будущего, однако оно вызвало раскол среди стран-членов и возмущение экологов. Защитники окружающей среды сочли его попыткой представить в благоприятном свете экологически небезопасные технологии.

В июне некоторые представители комитетов Европарламента по окружающей среде и экономике выступили против этого плана. Однако евродепутаты с ними не согласились. Результат голосования был объявлен под гром аплодисментов.

Чтобы наложить вето на предложение Еврокомиссии, требовалось абсолютное большинство в 353 голоса. Если Европейский парламент и страны-участницы не выскажут возражений до 11 июля, оно вступит в силу и будет применяться с 2023 года.