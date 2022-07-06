Будапешт, 6 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Власти Венгрии не хотят оказаться вовлечёнными в конфликт на Украине, поэтому поставок оружия Киеву с венгерской стороны нет. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью телеканалу CNN.

U.S. Department of State Петер Сийярто

Он отметил, что на западе Украины проживают 150 тыс. венгров. Поставки оружия стали бы целью для российских ударов.

«Мы бы не хотели быть вовлечёнными в этот конфликт», — сказал Сийярто.

По его словам, так как Венгрия не поставляет Украине оружие, через границу могут безопасно идти гуманитарные грузы от Международного Комитета Красного Креста.

Венгрия приняла уже 830 тыс. украинских беженцев, и их число не уменьшается. Это указывает на затяжной характер конфликта, добавил министр.

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