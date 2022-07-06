Москва, 6 июля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы планируют в осеннюю сессию представить ряд инициатив, которые будут направлены на развитие лизинговой отрасли. Как передает корреспондентИА REGNUM 6 июля, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политикеДенис Кравченко («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Он напомнил, что в Госдуме была создана межфракционная группа по поддержке лизинговой отрасли, которая учла основные замечания, инициативы и предложения рынка.

«Продолжаем работу. Обещаем к осенней сессии представить ряд инициатив, которые простимулируют еще больше развитие этого направления», — сказал депутат.

Ранее Госдума приняла закон, который разрешает досрочно выкупать имущество, взятое в лизинг.