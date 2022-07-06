Москва, , 15:06 — REGNUM Французские СМИ частично опубликовали разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, что неприемлемо и неэтично. Об этом замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил 6 июля на брифинге.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Пресс-служба Кремля

Он пояснил, что речь идёт о телефонной беседе лидеров, которая состоялась 20 февраля. Этот случай не может не вызывать недоумение. К сожалению, не впервые детали беседы между лидерами двух стран, конфиденциальной по определению, становятся достоянием широкой общественности.

«Считаем неприемлемым и неэтичным придавать огласке столь деликатную информацию», — подчеркнул Зайцев.

Подобные действия противоречат принятой в дипломатии практике контактов на высшем уровне, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дипломатическая этика «не предполагает такой односторонний слив записей».

Читайте также: Лавров назвал недопустимой публикацию переговоров Путина и Макрона