Москва, 6 июля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на предотвращение использования цифровых финансовых активов (ЦФА) в качестве средств платежа, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Закон признает операторов электронных платформ субъектами национальной платежной системы и предоставляет им право осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронных платформ, в случае соблюдения ряда требований. В частности, операторы должны использовать номинальный счет, бенефициарами по которому являются пользователи электронной платформы. При этом операторы электронных платформ могут открыть как один, так и несколько номинальных счетов.

Также операторам запрещается предоставлять пользователю электронной платформы денежные средства для увеличения его остатка денежных средств, учитываемых на номинальном счете, по которому расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, осуществляются путем перечисления денежных средств между бенефициарами.

Оператор электронной платформы получает право осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, путем перечисления денежных средств между бенефициарами со дня, следующего за днем внесения сведений в реестр Центробанка. Банк России вправе установить дополнительные требования к порядку осуществления таких расчетов.