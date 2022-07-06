Москва, 6 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым устанавливается пошлина за выдачу разрешения на временное проживание в России иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые приехали в страну на обучение, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума

В настоящее время иностранцы, обучающиеся в России получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах установленной правительством квоты.

Новая пошлина составит 1600 рублей по аналогии с государственной пошлиной за выдачу разрешения на временное проживание.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года