Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Специалисты завершили контрольный этап заводских ходовых испытаний на ледостойкой самодвижущейся платформе (ЛСП) «Северный полюс», построенной в Санкт-Петербурге. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» Платформа «Северный полюс»

Испытания проходили в Финском заливе с 30 июня по 6 июля. В ходе контрольных мероприятий судостроители отладили авторулевое и научное оборудование платформы. Помимо этого, на базу ЛСП произвёл посадку вертолёт Ми-8. Это позволило проверить работоспособность свето-технических огней взлетно-посадочной площадки.

В рамках испытаний также произвели замеры шумов бытовых и общественных помещений, уровня общей вибрации и вибрации механизмов, крутильных колебаний основных агрегатов.

Теперь «Северный полюс» начнут готовить к передаче заказчику, которым выступил Росгидромет. Напомним, что ранее работу платформу в ходе визита в Петербург оценил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.