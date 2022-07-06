Алчевск, ЛНР, 6 июля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Алчевск доставили 200 кубометров пиломатериалов, отправленных компанией «Череповецлес», сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Пиломатериалы

«Пиломатериалы предназначены для ремонтов домов, социальных объектов и промышленных предприятий, — цитирует пресс-служба директора коммунального предприятия «Алчевское жилищно-эксплуатационное объединение» Людмилу Горельникову . — Для нас это огромная помощь и поддержка. Большое спасибо».

Это не первая партия гуманитарного груза от вологодского лесопромышленного комплекса. Предприятия из Сямжи и Тотьмы уже направили в Луганскую Народную Республику в общей сложности 120 кубометров продукции.

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