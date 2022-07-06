Евпатория, Крым, 6 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Шесть человек получили травмы в результате автоаварии в Евпатории 5 июля, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 12:39 на улице Черноморское шоссе. Столкнулись легковые автомобили Volkswagen и ВАЗ 2112.

Всего в аварии пострадали шесть человек, их с различными травмами госпитализировали в Евпаторийскую городскую больницу. Также спасатели оказали первую помощь на месте — пассажирке одного из автомобилей наложили воротник Шанца.

В МВД Крыма уточнили, что полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии. Ранее в полиции сообщали о двух пострадавших в аварии.