Омск, , 14:09 — REGNUM Госавтоинспекторы в Омске устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в УМВД по Омской области.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ДТП произошло поздно вечером 5 июля. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля «ДАФ» (мужчина 1983 года рождения) на пересечении улиц Химиков и Коммунальная не предоставил преимущество в движении и столкнулся с иномаркой «Шкода».

За рулём легкового автомобиля находился мужчина 1987 года рождения. Иномарка после столкновения съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель и пассажиры «Шкоды» — женщина 1988 года рождения и мальчик 2018 года рождения — доставлены в медучреждение с тяжёлыми травмами.

Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб 14-летний подросток.

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