Ставрополь, , 12:56 — REGNUM В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб 14-летний подросток. Обвиняемым является 18-летний водитель, севший за руль без водительского удостоверения и к тому же в состоянии алкогольного опьянения, сообщили 6 июля в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Напомним, авария произошла на трассе Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды вечером 5 июля. На большой скорости водитель автомобиля «ВАЗ-21 099» не справился с управлением, съехал с дороги, машина опрокинулась.

Как установлено, в момент аварии в автомобиле находились трое пассажиров. Один из них получил тяжелые травмы и был доставлен с больницу, однако спасти его не удалось. Второй пассажир получил незначительные травмы, еще один — не пострадал.

Ранее сообщалось, что после ДТП водитель скрылся с места происшествия. Его задержали на ближайшей АЗС. Экспертиза показала наличие в его крови алкоголя. Суд решит вопрос об избрании для него меры пресечения.

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