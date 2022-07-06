Октябрьский район, Волгоградская область, 6 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Отлетевшее колесо спровоцировало серьёзную аварию в Октябрьском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе регионального УМВД.

https://34.мвд. рф/ Разбитый колесом автомобиль

По предварительным данным, вечером 5 июля на 132 км автодороги Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Сальск у прицепа грузовика отсоединилось левое заднее колесо. Оно отлетело во встречный ВАЗ-21 120, серьёзно повредив автомобиль.

Водителя ВАЗ госпитализировали с травмами.