Москва, 6 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Определена дата проведения тестовых торгов в рамках формирования общего биржевого рынка товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 6 июля на брифинге заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

ЕАЭС

«Торги пройдут 21 июля на Белорусской универсальной товарной бирже, на продажу будет выставлено рапсовое масло. К участию будут приглашены представители всех стран Союза», — сказала Малкина.

По её словам, проведение тестовых торгов позволит смоделировать и отработать условия торговли в рамках общего биржевого рынка товаров стран, входящих в экономическое объединение. При этом программу развития биржевой торговли товарами в рамках Евразийского экономического союза планируется утвердить до 31 декабря 2024 года.