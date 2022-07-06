Брюссель, 6 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Партнёры по Группе семи работают над санкциями против российского золота. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель уведомил депутатов Европейского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Он отметил, что Евросоюз изучает возможный запрет на ввоз из России золота в рамках подготовки седьмого пакета антироссийских санкций. Работа над санкциями продолжается, приоритет сейчас — добиться полного исполнения уже принятых ограничений всеми странами.

«В тесной координации с партнерами по G7 мы вместе работали несколько дней назад в Германии, чтобы предусмотреть санкции против золота», — сказал Мишель.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США ранее запретили импортировать российское золото, оставив исключения для ряда случаев.

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