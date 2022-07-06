Анкара, 6 июля 2022, 13:32 — REGNUM Турция направила требование Швеции и Финляндии по экстрадиции членов запрещенных в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом 6 июля заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция предупредила Финляндию и Швецию о возможной блокировке вступления, если не будут исполнены обязательства перед Анкарой.
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