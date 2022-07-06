Анкара, 6 июля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Турция направила требование Швеции и Финляндии по экстрадиции членов запрещенных в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом 6 июля заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«В Швецию и Финляндию было отправлено письмо с напоминанием о требованиях об экстрадиции террористов РПК и FETO», — цитирует его телеканал TRT Haber.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция предупредила Финляндию и Швецию о возможной блокировке вступления, если не будут исполнены обязательства перед Анкарой.

Читайте также: Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО