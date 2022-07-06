Донецк, 6 июля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка, а также город Ясиноватая были обстреляны украинскими нацистами. Об этом 6 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что в 11:05 (совпадает с мск) киевские боевики выпустили семь снарядов калибра 152 мм по Кировскому району Донецка и в 11:21 шесть снарядов калибра 152 мм по Петровскому району города.

Также указывается, что в 11:25 ВСУ обстреляли Ясиноватую и Киевский район Донецка, выпустив по ним четыре снаряда калибра 122 мм и пять снарядов калибра 155 мм соответственно.

Кроме того, в 11:40 украинские вооружённые формирования выпустили ещё пять снарядов калибра 152 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Донецкую Народную Республику.