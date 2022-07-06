Айбак, Афганистан, , 13:01 — REGNUM В афганской провинции Саманган неизвестные застрелили местного старейшину в административном центре провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

По сообщению источников, старейшину звали Карим Маджид, и он был убит тремя вооружёнными людьми в собственном доме на рассвете 6 июля. Кариму Маджиду было 45 лет, и он жил в районе «Дарайе-Зендан» города Айбак, административного центра Самангана.

Пока неизвестно, кто убил Карима Маджида, но Зия Арианджад, бывший член парламента, заявил в «Твиттере», что он был убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сообщили в подтверждение или опровержение этого заявления.