Москва, 6 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Борьба китайского народа против японской агрессии стала ядром сопротивления фашизму в Азии, заявил военно-морской атташе посольства Китайской Народной Республики в России, старший капитан I ранга Чжу Вэньбинь 6 июля на круглом столе «Китайское сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Военно-морской атташе посольства Китайской Народной Республики в России Чжу Вэньбинь

Чжу Вэньбинь подчеркнул, что китайский народ, составлявший четверть населения Земли, первым встал на пути фашистской агрессии и положил начало мировой борьбе против фашизма. Эта борьба, растянувшаяся на долгие 14 лет, шла в тяжелейших условиях — не в последнюю очередь из-за того, что большую часть ее западные державы проводили недальновидную политику невмешательства, которая способствовала все большей разнузданности японской агрессии.

В результате упорного сопротивления китайского народа Япония увязла в изнурительной затяжной войне, в которой понесла тяжелейший урон. В двух десятках крупных сражениях и более чем 200 боях китайцы убили, ранили и пленили более 1,5 миллиона японских солдат, а в конце войны в плен попало еще более миллиона японских военнослужащих. Затягивание войны против Китая и отсутствие решительных результатов подстегнуло раздоры в политическом и военном руководстве Японии — раздоры эти выразились, в частности, во множественных сменах японского кабинета министров.

В конечном итоге война сопротивления китайского народа японской агрессии создала феномен, когда ослабленная полуколониальным закабалением страна победила мощную империалистическую державу.

Круглый стол «Китайское сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» проходит 6 июля в пресс-центре ИА REGNUM.