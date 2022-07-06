Донецк, 6 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщает 6 июля РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Мезенцев

Мезенцев намерен встретиться с представителями власти республики и общественностью. Также запланирован ряд гуманитарных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что странам бывшего Советского Союза стоит сближаться с Союзным государством России и Белоруссии, если они хотят сохранить свой суверенитет.

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