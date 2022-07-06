Самара, 6 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Лабораторию по производству зубных протезов с использованием технологий цифрового моделирования намерены создать в технопарке «Жигулевская долина» в Самарской области. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Logicwhatelse Зубной имплант

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Сообщается, что один из новых резидентов технопарков намерен создать инжинирингово-производственный центр в формате научно-практической лаборатории, в которой будут изготавливать пластмассовые, титановые, композитные, керамические и другие биосовместимые изделия в медицинских целях по индивидуальным параметрам пациентов.

Отмечается, что предприятие вошло в число резидентов технопарка «Жигулевская долина» в июне 2022 года.

По словам представителей компании, частой проблемой при имплантации зубов является атрофия костной ткани. Вероятность осложнений в этом случае не позволяет применять стандартные методики. Но проект нового резидента технопарка сможет решить многие из этих проблем при помощи цифровых технологий.

«Создание методики и технологии цифрового моделирования позволит персонально реконструировать 3Д-геометрию утраченного объёма костной ткани человека. Она будет основана на использовании цифровых диагностических данных, цифрового планирования и проектирования», — приводит пресс-служба слова доцента кафедры клинической стоматологии медицинского университета «Реавиз» Алексея Лобанова.

Он отметил, что для реализации данного проекта привлекаются только российские ученые и персонал.

«Планируется на 70−90% использовать отечественные расходные материалы и программное обеспечение», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что резидентами технопарка «Жигулевская долина» являются свыше 270 стартапов и предприятий в разных сферах деятельности, которые создали свыше двух тысяч рабочих мест.