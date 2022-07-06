Сеул, , 11:52 — REGNUM Новый глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гём предупредил Пхеньян о том, что Сеул встретит северокорейские провокации «безжалостным возмездием». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление председателя объединенного комитета.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если КНДР совершит любые враждебные действия, наши военные заставят её заплатить за это высокую цену», — заявил генерал Ким Сын Гём.

Он напомнил, что Пхеньян постоянно укрепляет свой ядерный и ракетный потенциал, угрожая миру на Корейском полуострове и во всём мире, а также пообещал повысить боеготовность вооружённых сил страны, в том числе, с помощью проведения военных учений.

Коснувшись стремления Сеула получить контроль над своими войсками в военное время, Ким Сын Гём сказал, что работа в данном направлении будет проводиться «систематически и стабильно».

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