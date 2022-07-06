Бейрут, 6 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Бейруте начались проблемы с питьевой водой из-за сбоев водопроводной системы. Об этом 6 июля сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Steve Johnson Водоснабжение

По данным журналистов, сбой произошёл на магистральной водопроводной линии, питающей водохранилище, из которого берётся вода для снабжения города. Сбой привёл к тому, что в большей части города было отключено центральное водоснабжение, из-за чего горожане вынуждены закупать домашние резервуары для воды.

Как заявил журналистам депутат ливанского парламента Ибрагим Мнемне, сбой произошёл из-за того, что власти долгое время не выделяли средств на реконструкцию водопроводной системы.

«Мы не имеем власти над компаниями по розливу воды и частными лицами, работающими в этой сфере, и все это результат халатности государства. Можно использовать эту ситуацию, чтобы привлечь внимание к проблеме, но приоритетом является обеспечение водой населения», — заявил Ибрагим Мнемне.